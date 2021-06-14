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Haberler Galeri Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Çinli fenomen Ms Yeah çektiği videolarla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Çinli fenomein ofiste gerçekleştirdiği ilginçlikler izlenme rekoru kırıyor. İşte genç kadının enteresan çalışması.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:21
Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

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Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Youtube'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Youtube'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı

Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan Ms Yeah ardından da sebzelere geçti.

Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı
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