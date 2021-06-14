Ofiste yaptığıyla herkesi şaşırttı
Çinli fenomen Ms Yeah çektiği videolarla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Çinli fenomein ofiste gerçekleştirdiği ilginçlikler izlenme rekoru kırıyor. İşte genç kadının enteresan çalışması.
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:21
Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.
Youtube'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.
Youtube'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.
Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan Ms Yeah ardından da sebzelere geçti.