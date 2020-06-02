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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan flaş karar! Daha fazla dayanamadı...
Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan flaş karar! Daha fazla dayanamadı...
Geçtiğimiz ay lenfoma kanseri nedeniyle 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan flaş bir karar geldi. Sık sık ağlama krizlerine giren Şallı'nın daha fazla dayanamadığı ve İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:50
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 13:00
Yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybettikten sonra eve kapanan ve sadece oğlunun mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yeni bir karar aldı.
Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.
Sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.
SIK SIK AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR
Bugünlerde en büyük desteğini 16 yaşındaki büyük oğlu ve eşi Uğur Akkuş'tan alan Ebru Şallı yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre yaşadıkları ortamdan bir süre ayrılarak tekneleriyle anılarından uzaklaşmaya çalışacak olan Şallı'nın sık sık ağlama krizlerine girdiği de öğrenildi.