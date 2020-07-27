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Oğlu Pars'ı kaybetmişti, Ebru Şallı'dan yürek burkan sözler...
Oğlu Pars'ı kaybetmişti, Ebru Şallı'dan yürek burkan sözler...
8 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın sözleri yürek burktu. Şallı yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı. Şallı'nın sözleri takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:58
Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:30
Instagram'da üç ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, eleştirilere cevap verdi. İşte Şallı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor."
"Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum."
"Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim'in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.' Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim'in gücünü içime verdi."
"Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi."
"Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi."