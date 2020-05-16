Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu
Geçtiğimiz günlerde lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide yazdığı mesajla herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.
Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
"ÇİÇEĞİM BU DEFA YAVRUSUYLA AÇIYOR"
Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı.
OĞLUNUN SON GÜNÜNÜ ANLATMIŞTI
Oğlunun vefatından sonra Ayşe Arman'a röportaj veren Ebru Şallı, oğlunun vefat ettiği günü şu sözlerle anlatmıştı:
"Melek gibi uyuyordu orada. Böyle bir güzellik olamaz. 5 gün görmemiştim, 5 günde o kirpikler, saçlar, kaşlar uzamıştı sanki. O güzel yüzü pespembeydi, o kadar güzeldi ki… Bir melek gibi, inanılmaz huzurlu uyuyordu orada… Elleri gamzeliydi oğlumun, çok tatlıydı ellerindeki gamzeler… Ellerinden öptüm onu… Sıkı sıkı sarıldım, kokladım… Harun, giremedi. Sarıldım, sarıldım, öptüm… Uyanacak gibiydi."