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Haberler Galeri Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Geçtiğimiz günlerde lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide yazdığı mesajla herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02
Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.

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Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

"ÇİÇEĞİM BU DEFA YAVRUSUYLA AÇIYOR"

Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı.

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

OĞLUNUN SON GÜNÜNÜ ANLATMIŞTI

Oğlunun vefatından sonra Ayşe Arman'a röportaj veren Ebru Şallı, oğlunun vefat ettiği günü şu sözlerle anlatmıştı:

Oğlu Pars'ı kaybetmişti! Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

"Melek gibi uyuyordu orada. Böyle bir güzellik olamaz. 5 gün görmemiştim, 5 günde o kirpikler, saçlar, kaşlar uzamıştı sanki. O güzel yüzü pespembeydi, o kadar güzeldi ki… Bir melek gibi, inanılmaz huzurlu uyuyordu orada… Elleri gamzeliydi oğlumun, çok tatlıydı ellerindeki gamzeler… Ellerinden öptüm onu… Sıkı sıkı sarıldım, kokladım… Harun, giremedi. Sarıldım, sarıldım, öptüm… Uyanacak gibiydi."

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