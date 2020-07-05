Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Manisa'da oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen anne Nuray Duğrul (54), toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:15
Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:22
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü.
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Duğrul için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Ardından yakınları tarafından teslim alınan Duğrul'un cenazesi, Molla Şaban Camii'ne getirildi.
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Burada ikindide kılınan namaz sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü.
DHA
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi