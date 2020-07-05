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Haberler Galeri Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Manisa'da oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen anne Nuray Duğrul (54), toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:22
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü.

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Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Duğrul için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Ardından yakınları tarafından teslim alınan Duğrul'un cenazesi, Molla Şaban Camii'ne getirildi.

Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Burada ikindide kılınan namaz sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü.
DHA

Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
Oğlu tarafından öldürülen anne toprağa verildi
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