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Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim...
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim...
Lenfoma kanseriyle mücadele eden oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Oğluyla anılarını paylaşan Şallı, "Beni idare edin" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 11:31
Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 11:35
Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti.
Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti.
Pars Tan ile mutfakta çekilen karesini yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına şu notu düştü:
"Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin, ben böyleyim."
Ardından oğluyla başka bir karesini daha yayınlayan Şallı, "Bu melekle yaşamak bana nasip oldu" dedi.