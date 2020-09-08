Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal sözler! Alişan ve Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

9 yaşındaki oğlunun vefatının ardından içine kapanan ve uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlar yapmış ve bazı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti.