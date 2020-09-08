Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal sözler! Alişan ve Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

Ebru Şallı, Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu sabah programına katılarak kaybettiği oğlu Pars Tan hakkında konuştu. 9 yaşındaki oğlunu lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Şallı'nın sözleri Demet ve Alişan'ı gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 16:50Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 16:50
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ebru Şallı lenfoma kanseri nedeniyle oğlu Pars Tan'ı kaybetti. 9 yaşındaki oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Şallı, bu süre zarfında kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunu belirtti.
Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
9 yaşındaki oğlunun vefatının ardından içine kapanan ve uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlar yapmış ve bazı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti.
Hayatını nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili bu eleştirilere sinirlenen ve tepki gösteren Şallı, sosyal medya hesabından da tepkisini göstermişti. Küçük oğluna hastalık sürecinde ilik bağışında da bulunan Şallı'nın programa verdiği röportajda son derece zorlandığı görüldü.
Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa röportaj verdi ve oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlattı.