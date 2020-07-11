Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu aileye girdi. Engin, sevgilisi Eyüboğlu'nu kız kardeşi Elif Engin'in mezuniyeti için verilen aile yemeğine götürdü. Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin'in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olması şerefine Alaçatı'da yemek daveti verdi. Alaçatı Kafası adlı mekandaki davete Engin ailesi tam kadro katıldı. Oğulcan Engin'e yemekte sevgilisi Ezgi Eyüboğlu eşlik etti. Yemeğe katılanlar arasında Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, Saba Tümer, Nurdan-İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da vardı.