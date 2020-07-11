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Haberler Galeri Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu aileye girdi. Engin, sevgilisi Eyüboğlu'nu kız kardeşi Elif Engin'in mezuniyeti için verilen aile yemeğine götürdü.

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:29 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:39
Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin'in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olması şerefine Alaçatı'da yemek daveti verdi.

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Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Alaçatı Kafası adlı mekandaki davete Engin ailesi tam kadro katıldı.

Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Oğulcan Engin'e yemekte sevgilisi Ezgi Eyüboğlu eşlik etti.

Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi

Yemeğe katılanlar arasında Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, Saba Tümer, Nurdan-İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da vardı.

Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi
Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi
Oğulcan Engin’den yeni hamle! Ezgi Eyüboğlu aileye girdi
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