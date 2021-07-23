Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

"BÖYLE" Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilgili gelen "Demet Abla ile aranız nasıl?" sorusuna ise el ele çektirdikleri fotoğrafa "Böyle" yazarak cevap verdi.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE ÇEKTİRDİLER Ocak ayından bu yana birlikte olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, bu fotoğrafı Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisinde çekinmişti.
DÜĞÜNDEKİ TARZLARI ÇOK BEĞENİLDİ Bastık ile Akış'ın nikah törenine de birlikte katılan çift, şıklıklarıyla göz doldurmuştu. 36 yaşındaki Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlenmişti.
TATİLE ÇIKTILAR Öte yandan Demet Özdemir (29) ile sevgilisi Oğuzhan Koç (36), geçen ay Kaş ve Fethiye'ye gitmiş; ardından soluğu Çeşme'de almıştı. İkili objektiflere böyle yansımıştı.