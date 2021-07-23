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Haberler Galeri Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin aşkı son sürat devam ederken Koç'un sosyal medyadan takipçisine verdiği cevap çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:49 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:56
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, konser için Çeşme'ye giderken, takipçileriyle soru cevap yaptı. Koç; müzik kariyeri, oyunculuk ve daha birçok sayıdaki soruya yanıt verdi.

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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

"BÖYLE"
Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilgili gelen "Demet Abla ile aranız nasıl?" sorusuna ise el ele çektirdikleri fotoğrafa "Böyle" yazarak cevap verdi.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE ÇEKTİRDİLER
Ocak ayından bu yana birlikte olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, bu fotoğrafı Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisinde çekinmişti.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

DÜĞÜNDEKİ TARZLARI ÇOK BEĞENİLDİ
Bastık ile Akış'ın nikah törenine de birlikte katılan çift, şıklıklarıyla göz doldurmuştu. 36 yaşındaki Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlenmişti.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması! Sosyal medyayı salladı

TATİLE ÇIKTILAR
Öte yandan Demet Özdemir (29) ile sevgilisi Oğuzhan Koç (36), geçen ay Kaş ve Fethiye'ye gitmiş; ardından soluğu Çeşme'de almıştı. İkili objektiflere böyle yansımıştı.

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