Öksürüğü kesen yöntemler nelerdir?

Çayın Tarifi:

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır.