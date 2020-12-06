Soğuk havaların gelmesi ile birlikte soğuk algınlığı ve nezle şikayetleri de artış gösterdi. Özellikle bu dönemde yaşanan öksürük pek çok kişinin şikayet ettiği bir durum. Peki öksürüğü kesen yöntemler nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 11:40Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 11:45
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Öksürüğü kesmenin yolları nelerdir? sorusu kış aylarının gelmesiyle çok kez sorulmaya başlandı.
Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise bu karışım, öksürüğü yatıştırır ve doğal bir antibiyotik niteliğini taşır.
Çayın Tarifi:
Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır.
Kekik-Bal Çayı
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklardan meydana gelen öksürüğü kesmek için de kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı ise çok daha faydalı olacaktır.
Çayın Tarifi:
İki kahve kaşığı ince kıyılmış taze kekiğin üzerine, bir bardak kaynar su döküldükten sonra üstü kapalı olarak 5 dakika kadar demlenir ve süzülür. Balla tatlandırılarak içilir.