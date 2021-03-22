Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

"KARLARIN ÜZERİNDEN ÖLÜDENİZ'İN SICAK KUMLARINA İNİYORUZ"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy, AA muhabirine, Babadağ'ın iki kişi yapılan yamaç paraşütü uçuşları için dünyanın en güzel noktalarından olduğunu söyledi.