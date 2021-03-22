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Haberler Galeri Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:02
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıklarının ardından pistlerden havalanan tatilciler, karlı Babadağ ve Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

Beyaz örtüyle kaplı Babadağ'ın zirvesi ve Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde yapılan yamaç paraşütü uçuşları, Anadou Ajansı (AA) ekibince görüntüledi.

Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!
Ölüdeniz'de göz kamaştıran manzara!

"KARLARIN ÜZERİNDEN ÖLÜDENİZ'İN SICAK KUMLARINA İNİYORUZ"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy, AA muhabirine, Babadağ'ın iki kişi yapılan yamaç paraşütü uçuşları için dünyanın en güzel noktalarından olduğunu söyledi.

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