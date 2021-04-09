Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Denize giren yerli turistlerden Abdullah Keskin, "Bahar ortasında denize girmek inanılmaz zevkli, hava soğuk değil, deniz suyu çok güzel. Buraya yerli ve yabancı turistler gelip, denize giriyor. Bu harika kumsalın üzerinde dinlenip, denize girmenin keyfini yaşıyor. Herkes Ölüdeniz'e gelip buranın güzelliğini yaşamalı" dedi.