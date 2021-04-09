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Haberler Galeri Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri kar yağışı altındayken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 20:09 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma 20:09
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Dünya'nın tercih edilen önemli turizm noktalarından biri olan Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler deniz sezonunu açtı.

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Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi.

Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Yabancı turistlerin büyük bölümü dalgalı denize girip keyfini çıkarırken, yerli turistler ise sahilde gezip, güneşlenmeyi tercih etti.

Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Kimileri denizin tadını çıkarırken, adrenalin sevenler ise yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, gökyüzünden Ölüdeniz'in eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı
Ölüdeniz'de sezon açıldı! Turistler denizin keyfini çıkardı

Denize giren yerli turistlerden Abdullah Keskin, "Bahar ortasında denize girmek inanılmaz zevkli, hava soğuk değil, deniz suyu çok güzel. Buraya yerli ve yabancı turistler gelip, denize giriyor. Bu harika kumsalın üzerinde dinlenip, denize girmenin keyfini yaşıyor. Herkes Ölüdeniz'e gelip buranın güzelliğini yaşamalı" dedi.

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