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Haberler Galeri Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Aslanın av hamlesi facia ile sonuçlandı. O anlar milyonlarca kez tıklandı. İşte dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:20
Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.

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