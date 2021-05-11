Haberler Galeri Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar

Aslanın av hamlesi facia ile sonuçlandı. O anlar milyonlarca kez tıklandı. İşte dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





