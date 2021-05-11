Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar
Aslanın av hamlesi facia ile sonuçlandı. O anlar milyonlarca kez tıklandı. İşte dehşet dolu o anlar...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:20
İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...
Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...
Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.
Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.