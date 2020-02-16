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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

Vahşi doğada kameralara yansıyan hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz son. Belgesel ekibi gördükleri karşısında adeta şok oldu. Aslan avını tuzağına düşürmeye başardı. Sonrasında yaşananlar tüm dünyayı çok şaşırttı. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 15:28
Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.

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