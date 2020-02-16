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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son

Vahşi doğada kameralara yansıyan hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz son. Belgesel ekibi gördükleri karşısında adeta şok oldu. Aslan avını tuzağına düşürmeye başardı. Sonrasında yaşananlar tüm dünyayı çok şaşırttı. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





