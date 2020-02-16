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> Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son
Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar! İnanılmaz son
Vahşi doğada kameralara yansıyan hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz son. Belgesel ekibi gördükleri karşısında adeta şok oldu. Aslan avını tuzağına düşürmeye başardı. Sonrasında yaşananlar tüm dünyayı çok şaşırttı. İşte her anı dehşet dolu o anlar...
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 15:28
İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...
Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...
Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.
Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.