Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."