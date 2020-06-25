  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Alişan ve ailesi dün İzmir yolunda trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye giden aile çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Oğlumu bakıcısı kurtardı' diyen ünlü türkücü o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:55 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:09
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" diye konuştu.

Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi. İşlemlerin ardından Alişan, eşi ve oğlu, sağlık kontrolü için jandarma tarafından Manisa'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:

Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı
Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı
Sulama göleti göçü tersine çevirdi! Şehir dışında yaşayanlar geri dönmeye başladı
  • SON DAKİKA