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Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Almanya'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Yüksel Şeker'in (38) omzunda gezdirdiği baba yadigarı sincap, ilgi odağı oldu.Yüksel Şeker, 'baba yadigarı' olarak gördüğü Karagöz ile tüm Türkiye'yi gezerek babasının hatırasını yaşatmak istiyor.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:44 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:44
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

İstanbul'da, yaklaşık 6 yıl önce Mehmet Şeker, bir kış günü Emirgan Korusu'nda gezerken donmak üzere olan sincap yavrusu buldu. Karagöz adını verdiği yavru sincabı evine götürerek, besleyip büyüten Mehmet Şeker, iki sene önce hayatını kaybetti.

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Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Karavanıyla Türkiye'yi gezen, bu nedenle 'Gezgin Mehmet' lakabıyla alınan Mehmet Şeker'in ölümünün ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, Karagöz'ü sahiplendi. Yüksel Şeker, 'baba yadigarı' olarak gördüğü Karagöz ile tüm Türkiye'yi gezerek babasının hatırasını yaşatmak istiyor.

Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde gezintiye çıkan Yüksel Şeker ve sincabı, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Almanya'da postanede müdürlük yaptığını, tatil için Bodrum'a geldiğini ifade eden Yüksel Şeker, 6 yaşındaki sincabın 2 yıl önce yaşamını yitiren babasından kendisine kalan tek yadigar olduğunu belirterek, "Babam gezgindi. Karavanıyla Türkiye'yi gezmişti. O nedenle 'Gezgin Mehmet' olarak bilinir. Ben de babamdan kalan hatıraları yaşatmak için babamın gittiği tüm yerleri sincap ile gezerek orada o hatıraları yaşamak istiyorum.

Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Almanya'dan 1 hafta önce İstanbul'a geldim. İstanbul'dan önce Mardin'e ardından da Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerine geçtim. Buradan da Ege ve Akdeniz'in ünlü ilçelerini gezeceğim ve tatilim bitinceye kadar babamın gittiği her yere gidip sincapla birlikte anıları yaşayacağım. Karagöz'ün en çok sevdiği şey fındık ve ceviz. Şu an favorisi ise kiraz ve salatalık. Bakımı çok kolay iki tane fındık yedi mi doyuyor ve su içiyor. 24 saat Karagöz ile beraberiz" dedi.

Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Sincabını vücudunun herhangi bir yerine koyduğunda asla yere inmediğine dikkat çeken Şeker, "Tamamen üzerimde yaşıyor diyebilirim. Vücudumuza alışmış. Uykusu geldiğinde bazen çantada bazen cebime giriyor evdeysek özel yatağı var orada uyuyor ama her zaman benimle. İnsanların verdikleri tepki ve ilgisi beni mutlu ediyor. Babamın bana bıraktığı bu yadigarında böyle sevilmesi beni mutlu ediyor" diye konuştu.

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