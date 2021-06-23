Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde gezintiye çıkan Yüksel Şeker ve sincabı, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Almanya'da postanede müdürlük yaptığını, tatil için Bodrum'a geldiğini ifade eden Yüksel Şeker, 6 yaşındaki sincabın 2 yıl önce yaşamını yitiren babasından kendisine kalan tek yadigar olduğunu belirterek, "Babam gezgindi. Karavanıyla Türkiye'yi gezmişti. O nedenle 'Gezgin Mehmet' olarak bilinir. Ben de babamdan kalan hatıraları yaşatmak için babamın gittiği tüm yerleri sincap ile gezerek orada o hatıraları yaşamak istiyorum.