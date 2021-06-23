Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Almanya'dan 1 hafta önce İstanbul'a geldim. İstanbul'dan önce Mardin'e ardından da Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerine geçtim. Buradan da Ege ve Akdeniz'in ünlü ilçelerini gezeceğim ve tatilim bitinceye kadar babamın gittiği her yere gidip sincapla birlikte anıları yaşayacağım. Karagöz'ün en çok sevdiği şey fındık ve ceviz. Şu an favorisi ise kiraz ve salatalık. Bakımı çok kolay iki tane fındık yedi mi doyuyor ve su içiyor. 24 saat Karagöz ile beraberiz" dedi.