Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Kazada polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle Manisa-İzmir çevre yolunun her iki şeridinde de trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.