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Haberler Galeri Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Manisa-İzmir çevre yolunda yanan bir araç için çevre güvenliğini sağlayan polis arabasına servis minibüsü çarptı. Minibüs karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:33
Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden geçen Manisa-İzmir Çevreyolunun Manisa istikametine doğru yanan bir araç için karşı şeritte çevre güvenliği için tedbir alan 45 A 5434 plakalı polis aracına Mehmet M. idaresindeki 45 J 0367 plakalı servis minibüsü çarptı.

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Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Polis aracına çarpan minibüs hızını alamayarak karşı şerde geçip Ali İsmet Uçar idaresindeki 45 YN 666 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı

Kazada polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle Manisa-İzmir çevre yolunun her iki şeridinde de trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı
Önce polis otosuna ardından otomobile çarptı
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