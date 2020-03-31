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Onu gören balkona çıktı! Evden çıkamayanlara nefes aldırdı
Onu gören balkona çıktı! Evden çıkamayanlara nefes aldırdı
Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2020 Salı 10:52
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020 Salı 10:54
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen birçok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına alıyor. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.
Özellikle İtalya'da ve yurt dışında birçok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.
"HERKESE MORAL OLMASI AÇISINDAN GÜZEL BİR İŞ OLDU"
Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, yurt dışında benzer etkinliklerden ilham alarak etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Başoğul, "Öncelikle etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm site sakinleri, çevre sitedekiler ve komşularımızın da katıldığı çok güzel bir etkinlikti.
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular.