Onu gören balkona çıktı! Evden çıkamayanlara nefes aldırdı

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular.