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Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

Başarılı yönetmen Onur Ünlü (46) ve kendisinden 19 yaş küçük oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü, ilişkileri ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

Yönetmen Onur Ünlü ve sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı. Aralarındaki 19 yaşlık farkı ile sürekli konuşulan çiftten, Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'ye evlilik telifi etti. Hazar Ergüçlü'nün ise bu evlilik teklifine cevabı 'evet' oldu.

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Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

Onur Ünlü geçen yaz Hazar Ergüçlü'nün ailesiyle Kıbrıs'ta bir araya gelmişti. Bu karar sonrası ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri de merak edilmeye başlandı. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

ERCAN - NAZAN KESAL

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

HAYFA SAFİ TULUN

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