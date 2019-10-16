Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

Yönetmen Onur Ünlü ve sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı. Aralarındaki 19 yaşlık farkı ile sürekli konuşulan çiftten, Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'ye evlilik telifi etti. Hazar Ergüçlü'nün ise bu evlilik teklifine cevabı 'evet' oldu.