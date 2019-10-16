Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif etti

Başarılı yönetmen Onur Ünlü (46) ve kendisinden 19 yaş küçük oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü, ilişkileri ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif ettiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:06Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
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Yönetmen Onur Ünlü ve sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı. Aralarındaki 19 yaşlık farkı ile sürekli konuşulan çiftten, Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'ye evlilik telifi etti. Hazar Ergüçlü'nün ise bu evlilik teklifine cevabı 'evet' oldu.