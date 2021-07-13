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Haberler Galeri Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin olduğu alana ilk ulaşan ekipler, çalılar ve ayaklarıyla yangının büyümesini engellemeye çalışması takdir topladı.

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 21:21 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 21:24
Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarı ile bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Alevlerin bulunduğu alana arazözlerden önce ulaşan orman kahramanları canlarını hiçe sayarak çalı ve ayaklarıyla alevlerin ilerlemesini engelledi.

Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Ekiplerin cansiperane mücadelesi takdir topladı. Tahmini 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi
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