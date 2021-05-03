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Ormanda bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları gazeteciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





