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Ormanda onu gören gözlerine inanamadı!

Evi olmayan Bruce Campbell isimli Amerikalı öyle bir yönteme başvurdu ki herkesi şaşırttı. Bruce Campbell, eski bir yolcu uçağı olan Boeing 727'yi eve çevirdi. Ormanın içinde uçağı görenler ise gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





