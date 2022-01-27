Ormanda onu gören gözlerine inanamadı!
Evi olmayan Bruce Campbell isimli Amerikalı öyle bir yönteme başvurdu ki herkesi şaşırttı. Bruce Campbell, eski bir yolcu uçağı olan Boeing 727'yi eve çevirdi. Ormanın içinde uçağı görenler ise gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:50
Evi olmayan Bruce Campbell isimli Amerikalı, Boeing 727 yolcu uçağını eve çevirdi.
Amwerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Campbell, 245 bin dolar harcayarak yaptığı uçak evde her şey düşünülmüş.
Uçakta, merdivenlere LED aydınlatma taktı, zemin kaplamasını şeffaf hale getirdi.
Bir mühendis olan Campbell, 1999'dan beri bu uçak evde yaşıyor.
Yılın yarısını Japonya'da geçiren Campbell, Japonya'da Boeing 747'den ikinci bir 'uçak ev' inşa etmeyi planlıyor.