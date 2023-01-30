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Ormanda onu gören gözlerine inanamadı!

Evi olmayan Bruce Campbell isimli Amerikalı bir kişi başvurduğu yöntem ile herkesi şaşırttı. Campbell, eski bir yolcu uçağı olan Boeing 727'yi eve çevirdi. Ormanın içinde uçağı görenler ise gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





