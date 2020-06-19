Ormanda su gücüyle bakın ne yaptı!
Son zamanlarda ilkel yaşamayı tercih eden ve kendi açtığı YouTube kanalında ormanda yaptığı icatları paylaşan bir genç adam "Monjolo" adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı. Avustralyalı adam, 'ilginç' icadını kare kare işte böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:47
Medeniyetten uzak yaşamayı tercih eden genç adam "Monjolo" adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı.
İlk önce doğrudan derenin içinden su püskürten kütüktDaha sonra odunda suyun geçmesini gereken kısma oyuk açtı.en bir mekanizma yaparak başladı.
Bunu sonradan sap ekleyip keser olarak kullandığı taş keskisiyle yaptı.
Oyma işlemine devam ederken vakitten tasarruf etmek için ateşten aldığı kömürleri kullandı.
Oluğun yanlarını balçıkla mühürledi bu da ağacın yanıp kül olmasını engelledi, genç adam bu yanıkların suyun düşüş hızını etkileyebileceğini söylüyor.