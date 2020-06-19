Haberler Galeri Ormanda su gücüyle bakın ne yaptı!

Ormanda su gücüyle bakın ne yaptı!

Son zamanlarda ilkel yaşamayı tercih eden ve kendi açtığı YouTube kanalında ormanda yaptığı icatları paylaşan bir genç adam "Monjolo" adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı. Avustralyalı adam, 'ilginç' icadını kare kare işte böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





