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Haberler Galeri Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında "yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, görüntülendi. Ormanda dolaşan garip siyah figür korku salarken, görüntülerin şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:17
Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntülerinin, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.

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Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.

Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.

Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Josh Highcliff, avlanırken siyah yaratığa rastladı ve çekime başladı. Videonun sonuna doğru, bu siyah yaratık ayağa kalktı, insanlardan çok daha uzun boylu görünüyordu. Hayvanın inanılmaz büyük olduğunu gören Josh, kaçmaya karar verdi.

Ormandaki yaratık korku saldı! Tüyleri diken diken etti...

Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.

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