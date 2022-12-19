Haberler
Galeri
Ormanın kralı aslan yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldı! Yardımına dostu koştu
Ormanın kralı aslan yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldı! Yardımına dostu koştu
Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren bir olay yaşandı. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın yardımına dostu koştu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:53
Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.
'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.
Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.
Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.
Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.