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Ormanlık alanda damlama sulamayla kenevir yetiştirmişler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda birbirine yakın iki bölgede damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 478 kök kenevir bitkisi ve 1867 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; olay yerinde bulunan şarap ve gazoz şişelerinden delillendirmek üzere 3 biyolojik svap, 4 parmak izi alındığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 00:23 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





