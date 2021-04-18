Oruç bağışıklığı güçlendirir mi? Uzman isim yanıtladı

Salgının devam ettiği Ramazan ayında da oruç tutmanın bağışıklığa etkisini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Maalesef, bir önceki yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı pandemiye denk geldi. Öncelikle herhangi bir kronik rahatsızlığınız, sürekli kullanmanız gereken bir ilaç yoksa sürekli su içmek ve yemek yemek zorunda değilseniz ve doktorunuz izin veriyorsa, mutlaka oruç tutmanızı öneriyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki oruç tutmak bağışıklığı kuvvetlendirmektedir. Bu sebeple tam da pandeminin ortasındayken böyle bir detoksa ihtiyacımız var" dedi.