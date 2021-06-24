Osman Bey bir evlat müjdesi daha aldı! Sezonu zirvede kapadı

Osman Bey'in tüm çabasına rağmen Dukas'ın birlikleri ile tekfurların askerleri birleşti ve büyük bir ordu teşekkül etti. Selçuklu Sultanı Mesud da söz verdiği gibi ordusuyla birlikte gelerek Osman Bey ve Türkmen beylerinin alpleriyle birlikte saf tuttu. İki taraf da son hazırlıklarını görüp savaş planlarını yaptıktan sonra ordular karşı karşıya geldi. Savaşın ilk gününde Türk ordusu kahramanca savaşıp düşmana büyük zaiyat verdi ancak Konya'dan gelen bir haber dengeleri değişirdi. Karamanoğlu ordusunun Konya'ya yürüdüğünü haber alan Sultan Mesud, başkenti korumak üzere komutayı Osman Bey'e bırakarak geri dönmek zorunda kaldı.

