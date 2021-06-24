Osman Bey bir evlat müjdesi daha aldı! Sezonu zirvede kapadı

Türk ordusu sayıca dezavantajlı duruma düşmesine rağmen, Osman Bey zekice bir strateji belirledi. Bizans ordusunun merkezini oluşturan Dukas yönetimindeki Makedon birliklerinin bozulması halinde savaşın kazanılacağını hesaplayan Osman Bey, alpleri ile birlikte merkezde yer alarak Makedon birliğini hedef aldı. Osman Bey, savaşın en kritik anında geri çekilerek düşmanı aldattı ve üzerine çekti. Bizans ordusunun düzeninin bozulması ile Gündüz Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu birliği ile birlikte harekete geçti ve düşman ordusunun tüm dengesi bozuldu. Osman Bey, savaş meydanında Dukas'ın cezasını keserken, dağılan orduyu toparlayamayan Nikola yaralı olarak kaçmayı başardı.