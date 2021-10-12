Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta

Atv ekranında üçüncü sezonuna reyting rekorları kırarak başlayan 'Kuruluş Osman', 66'ncı yeni bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....