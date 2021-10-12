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Haberler Galeri Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta

Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta

Atv ekranında üçüncü sezonuna reyting rekorları kırarak başlayan 'Kuruluş Osman', 66'ncı yeni bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:30
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

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Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

BALA HATUN VE MALHUN HATUN KARŞI KARŞIYA!

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.

Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman’da heyecan dorukta

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman'da heyecan dorukta
Osman Bey, intikam yemini ediyor!! Kuruluş Osman’da heyecan dorukta
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