Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümüne bir gün kala 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' araştırmaları da arttı. Dizinin 49'uncu bölümüne Osman Bey'in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak. Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar....