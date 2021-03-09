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Haberler Galeri Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümüne bir gün kala 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' araştırmaları da arttı. Dizinin 49'uncu bölümüne Osman Bey'in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak. Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar....

Giriş Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 11:59 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 12:05
Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

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Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler.

Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

MALHUN HATUN YARALANIYOR
Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

Osman Bey, Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?
Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak?

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