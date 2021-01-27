Osman Bey'den yeni hamle! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 27 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek 43'üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola'nın eline düşen yeğeni Bayhoca'yı kurtarmak için mücadele ederken, Kayı bayrağının değişmesi obada büyük tepkiyle karşılanıyor. Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?