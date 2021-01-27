  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Osman Bey'den yeni hamle! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Osman Bey'den yeni hamle! İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 27 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek 43'üncü bölümünde, Osman Bey, Nikola'nın eline düşen yeğeni Bayhoca'yı kurtarmak için mücadele ederken, Kayı bayrağının değişmesi obada büyük tepkiyle karşılanıyor. Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:03
Osman Bey'den yeni hamle!
Osman Bey'den yeni hamle!

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Osman Bey'den yeni hamle!
Osman Bey'den yeni hamle!

KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

Osman Bey'den yeni hamle!
Osman Bey'den yeni hamle!

OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

Osman Bey'den yeni hamle!
Osman Bey'den yeni hamle!

HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

Osman Bey'den yeni hamle!
Osman Bey'den yeni hamle!

Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak Çarşamba
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak Çarşamba