Osman Bey'in yeni Alp'i Aygün Hatun! Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Buse Arslan Akdeniz'in canlandırdığı Aygül Hatun, Selcan Hatun'la birlikte obaya dönerken Bizans askerlerinin saldırısına uğramalarına rağmen kendini korumasını bildi.

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