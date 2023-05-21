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Osmanlı armasında büyük sır! Osmanlı armasının anlamı nedir?
Osmanlı Devleti'nin arması üzerindeki sembollerin anlamı ne? Farklı sembollerden meydana gelen Osmanlı arması ne anlama geliyor? İçinde ne gibi anlamlar barındırıyor? İşte Osmanlı arması hakkında ilgi çekici bilgiler...
Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 10:37Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 10:37
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Osmanlı Devleti arması ya da Osmanlı arması, 19. yüzyılda Birleşik Krallık geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlandı.
Osmanlı nişanının son hali, 17 Nisan 1882'de Sultan II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konmuştur. Osmanlı Devlet Nişanı'nın içinde iki tane bayrak vardır. Kırmızı zeminde hilal ve yıldız bulunan bayrak Osmanlı Hanedanı'nı, yeşil zemindeki bayrak halifeliği simgelemektedir.
Terazi, Osmanlı adaletini, terazide bulunan kitaplar da adaletin kaynağı olan Osmanlı kanunnamelerini ve Kur'an'ı temsil etmektedir.Osmanlı Arması'nda silahların toplu olarak yer almasının ana nedeni ise güçlü Osmanlı ordusunun bütün unsurları ile yansıtılması kaygısıdır.İşte Osmanlı İmparatorluğu Arması'nın 30 gizemi...
Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.
II. Abdülhamit'in tuğrası
Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder.