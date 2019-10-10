Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Sultan 2. Abdülhamid ile Adile Naşit'in geçmişteki bağı ilk kez duyanları şoke etti. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in sanata verdiği değer herkes tarafından bilinmekteydi. Adile Naşit ile 2. Abdülhamid'in bağı da buradan geliyor. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in ailesi arasındaki bağ yıllar sonra direkt ortaya çıktı. Sultan 2. Abdülhamid'in direkt olarak Adile Naşit ile bir bağ olmasa da, babası ile çok yakın bir ilişkisi var. 2.Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağı duyanlar şaşırıyor. Tiyatro kökenli sinema oyuncusu Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybetmişti. Hababam Sınıfı'nın sevecen Hafize Anası, çoğu filmde Münir Özkul'un eşi ve dönemin çocuklarının Uykudan Önce Masalcı Teyze'si olan oyuncu, kendine has gülüşü ve canlandırdığı karakterlerle herkesin annesi oldu. Peki, Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasında nasıl bir bağ var? İşte detaylar...