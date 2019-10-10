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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Sultan 2. Abdülhamid ile Adile Naşit'in geçmişteki bağı ilk kez duyanları şoke etti. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in sanata verdiği değer herkes tarafından bilinmekteydi. Adile Naşit ile 2. Abdülhamid'in bağı da buradan geliyor. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in ailesi arasındaki bağ yıllar sonra direkt ortaya çıktı. Sultan 2. Abdülhamid'in direkt olarak Adile Naşit ile bir bağ olmasa da, babası ile çok yakın bir ilişkisi var. 2.Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağı duyanlar şaşırıyor. Tiyatro kökenli sinema oyuncusu Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında hayatını kaybetmişti. Hababam Sınıfı'nın sevecen Hafize Anası, çoğu filmde Münir Özkul'un eşi ve dönemin çocuklarının Uykudan Önce Masalcı Teyze'si olan oyuncu, kendine has gülüşü ve canlandırdığı karakterlerle herkesin annesi oldu. Peki, Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasında nasıl bir bağ var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:05
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Adile Naşit 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sultan 2. Abdülhamid ise 1918'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Peki ikisi arasındaki bağ nereden geliyor? Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in ailesi arasındaki bağ yıllar sonra direk ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid ile Adile Naşit arasında nasıl bir bağ ver dersiniz? İşte en çok merak edilen iki isim hakkında şaşırtan gerçek...

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki bağ hayrete düşürdü

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

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