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Haberler Galeri Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız. Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020 Cuma 14:01
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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