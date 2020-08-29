Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız. Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?