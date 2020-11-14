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Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte güçlü ordusu ve başarılıları ile tarihe adını yazdıran Osmanlı'nın padişahları ile ilgili ilk kez duyulan gerçekler...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

IV. Mehmed bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

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Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen gerçekleri!

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

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