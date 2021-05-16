Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı
Güçlü ordusu ile nam salmış olan Osmanlı Devleti padişahlarının gerçek meslekleri duyanları bir hayli şaşırttı. Padişahlardan kimi marangoz iken kimisi de kuyumcu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:13Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:16
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1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu biliyor muydunuz? Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisi şair, kimisi marangoz; kimisi kuyumcu, kimisi de kemankeş... İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...