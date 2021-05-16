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Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı

Güçlü ordusu ile nam salmış olan Osmanlı Devleti padişahlarının gerçek meslekleri duyanları bir hayli şaşırttı. Padişahlardan kimi marangoz iken kimisi de kuyumcu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:13 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:16
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu biliyor muydunuz? Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisi şair, kimisi marangoz; kimisi kuyumcu, kimisi de kemankeş... İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

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Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri şaşırttı
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
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