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Haberler Galeri Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı

Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı

Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti padişahlarının hayatlarına dair bilinmeyenler merak ediliyor. Padişahların devleti idare etmek dışında başka meslekleri de olduğunu biliyor muydunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 12:56
Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

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Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
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