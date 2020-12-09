Osmanlı padişahlarının meslekleri duyanları şaşırttı
Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti padişahlarının hayatlarına dair bilinmeyenler merak ediliyor. Padişahların devleti idare etmek dışında başka meslekleri de olduğunu biliyor muydunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 12:47Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 12:56
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1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...