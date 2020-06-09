  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Ünlü yıldız Justin Bieber'ın kamp otobüsü görenleri şaşkına çeviriyor. Ünlü yıldızın ultra lüks otobüsünün otelden farkı yok. 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alan Bieber, eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. İşte kamp otobüsünün içi...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:33 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:42
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve sonra Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.

Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.

Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.

Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 9 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 9 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
  • SON DAKİKA