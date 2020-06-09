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Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Ünlü yıldız Justin Bieber'ın kamp otobüsü görenleri şaşkına çeviriyor. Ünlü yıldızın ultra lüks otobüsünün otelden farkı yok. 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alan Bieber, eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. İşte kamp otobüsünün içi...
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:33
Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 11:42
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor.
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve sonra Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.
Otelden farkı yok! İşte Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü
Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.