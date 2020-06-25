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Haberler Galeri Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

Alişan ve ailesi dün İzmir yolunda bir trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan çift, korku dolu anları gazetecilere anlattı. Ünlü türkücü yaptığı açıklamada, "Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" demişti. Ancak oto tamircisi Serdar Akman, kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu belirtti. Peki, Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:55 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:13
Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman (37), " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi. Kaza, dün, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarda meydana geldi.

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Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, henüz bilinmeyen bir sebeple lastiği çıktı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak kazayı yara almadan atlatırken, bakıcı Marianne ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan bakıcı da gece saatlerinde taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'
Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü.

O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" diye konuştu.

Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

'AKS KIRILIRSA SÜRÜCÜ FARK EDER'
Alişan'ın kaza yaptığı model cipleri tamir eden oto tamirci Serdar Akman, "Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam. Aks, aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir.

Oto tamircisi açıkladı! Alişan'ın kaza yapma nedeni ne? Kazaya aracın aksının kırılması mı neden oldu?

Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için, binek araçlara göre daha sağlam parçalardan üretilir. Canavarla dahi kesemezsiniz. 25 yıllık tecrübeme dayanarak, daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi. Akman, şunları kaydetti:

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