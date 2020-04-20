Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!
Otobüste yolculuk yapan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Koltukta uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken, otobüste bulunanlar ne olduğunu anlamadı.
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:33
Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:33
Otobüste yolculuk yapan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Koltukta uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken, otobüste bulunanlar ne olduğunu anlamadı.
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