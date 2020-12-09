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Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Otobüste yolculuk yapan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Koltukta uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken, otobüste bulunanlar ne olduğunu anlamadı.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Otobüste yolculuk yapan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Koltukta uyuya kalan kadın arka koltuğunda oturan kişinin şiddetine maruz kalırken, otobüste bulunanlar ne olduğunu anlamadı.

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Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!
Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!
Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!
Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!

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