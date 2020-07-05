Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Manisa'da, otomobilin virajda 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:07
Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:14
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin virajda 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi Sarıbey Yolu mevkisinde meydana geldi.
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Turgutlu'dan Avşar Mahallesi yönüne giden Mehmet Aydın'ın (28) kullandığı 45 TV 585 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Hakan Türk yönetimindeki 45 TG 541 plakalı ve Marfuz Örs'ün (29) kullandığı 45 ZB 3898 plakalı motosikletlere çarptı.
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Kazada her iki motosiklet de yol kenarına devrildi.
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hakan Türk, arkasındaki ağabeyi Cevdet Levent Türk (35) ile diğer motosikletli Marfuz Örs yaralandı.