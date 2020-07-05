  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Manisa'da, otomobilin virajda 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:07 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:14
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin virajda 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi Sarıbey Yolu mevkisinde meydana geldi.

Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Turgutlu'dan Avşar Mahallesi yönüne giden Mehmet Aydın'ın (28) kullandığı 45 TV 585 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Hakan Türk yönetimindeki 45 TG 541 plakalı ve Marfuz Örs'ün (29) kullandığı 45 ZB 3898 plakalı motosikletlere çarptı.

Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Kazada her iki motosiklet de yol kenarına devrildi.

Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı
Otomobil 2 motosiklete çarptı! 3 kişi yaralandı

Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hakan Türk, arkasındaki ağabeyi Cevdet Levent Türk (35) ile diğer motosikletli Marfuz Örs yaralandı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
Kampta görüldü! Tatilcilerin ilgi odağı oldu
  • SON DAKİKA