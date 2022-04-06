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Haberler Galeri Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 23:27 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 23:28
Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin otomobile yükledikleri kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezip, kumar oynattığı bilgisini aldı.

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Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobildeki İ.K. (40), M.D. (43) ve M.C.'yi (31) Koldere Mahallesi'nde yakaladı.

Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Otomobilde yapılan aramada 6 adet, Y.B.'ye (70) ait kahvehanede ise 2 kumar makinesi ele geçirildi.

Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı

Gözaltına alınan şüpheliler Y.B., M.C., İ.K. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobilde kumar makinesiyle geziyorlardı
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