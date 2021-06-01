Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.