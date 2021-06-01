  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Volkan K.'nin Fatma K.'yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde duran polis, olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirirken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 18:17 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 18:19
Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Göksu Mahallesi 690/4 Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında park halindeki 34 DMU 109 plakalı otomobilin bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından araçtan inen Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise otomobili çalıştırıp Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu

Polis ekiplerinin, Volkan K.'nin Fatma K.'yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.'nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.

Otomobildeki kadın ve erkek vuruldu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı