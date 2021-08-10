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Haberler Galeri Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu'nda alevlere teslim olan otomobil ve evin yanması yangının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Orman yangının ardından otomobilin demir yığınına, evlerin ise küle dönmüş hali yürekleri yaktı. Mavi ve yeşilin buluştuğu Ilgın Koyu alevlerin ardından kararak yerini siyaha bıraktı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:44
Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Bodrum'da 1 Ağustos Pazar günü Mazı Mahallesi Ilgın Koyu'na sıçrayan alevler bir otomobil ile bölgede bulunan 4 evi küle çevirmişti.

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Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

O anlar ise saniye saniye objektiflere yansımış ve otomobilin yanma anları an be an görüntülenmişti. Yangının ne kadar büyük olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Orman yangının ardından otomobilin demir yığınına, evlerin ise küle dönmüş hali yürekleri yaktı.

Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi

Mavi ve yeşilin buluştuğu Ilgın Koyu alevlerin ardından kararak yerini siyaha bıraktı.

Otomobilin son hali yangının şiddetini gözler önüne serdi
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