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Haberler Galeri Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'de, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla ateş açılan İbrahim Dene (37) ağır yaralandı. Otomobilinde kanlar içerisinde kalan Dene, yol kenarındaki bir yapıya çarpıp durdu. Silahlı saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:53 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:55
Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Dene'ye, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

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Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Otomobilinde kanlar içerisinde kalan Dene, yol kenarındaki bir yapıya çarpıp durdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yaralıyı görünce, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Göğsünden 3 ayrı kurşun yarasıyla yaralanan Dene'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, sokakta ve araçta inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı
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