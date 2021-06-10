Otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

Otomobilinde kanlar içerisinde kalan Dene, yol kenarındaki bir yapıya çarpıp durdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yaralıyı görünce, olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.