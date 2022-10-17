Haberler
Galeri
Öyle bir yüzük yaptı ki hayran kaldılar! Değeri dudak uçuklatıyor
Öyle bir yüzük yaptı ki hayran kaldılar! Değeri dudak uçuklatıyor
Mücevher konusunda eğitim alan İspanyol Pablo Cimadevila, tasarladığı yüzüklerle sosyal medyayı sallıyor. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da kanal açan Cimadevila, tasarladığı yüzüklerin yapım aşamasını paylaşıyor. Tasarımcı Cimadevila'nın yaptığı pırlanta yüzüklerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:49
2001 yılında mücevher konusunda eğitim alan İspanyol Pablo Cimadevila, tasarladığı yüzüklerle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.
YouTube kanalında tasarladığı yüzüklerin yapım aşamasını paylaşan Cimadevila, izlenme rekorları kırıyor. Tasarımcı Cimadevila'nın yaptığı pırlanta yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Tamamen el yapımı olan tasarım yüzün fiyatı tam 100 bin dolar. İşte ortasında sarı pırlanta bulunan tamamen el yapımı olan yüzüğün yapım aşaması...